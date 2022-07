LKW in Vollbrand auf der A 6 Richtung Mannheim

Sinsheim. Nachdem ein brennender Laster für eine Vollsperrung der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Mannheim gesorgt hatte, ist diese wieder aufgehoben worden. Das Fahrzeug war kurz nach der Anschlussstelle Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) in Flammen aufgegangen, wie die Polizei mitteilte. Ein Reifenplatzer in der Nacht von Montag auf Dienstag sei vermutlich die Brandursache gewesen.

Der Fahrer konnte noch rechtzeitig das Führerhaus verlassen und blieb unverletzt. Das mit leeren Glasbehältnissen geladene Fahrzeug brannte komplett aus. Dabei entstand ein geschätzter Schaden von 100 000 Euro. Zeitweise gab es durch die Vollsperrung einen Rückstau von vier Kilometern.