Kein zusätzliches Geld für Werbekampagne "The Länd"

Stuttgart. Das Staatsministerium bekommt nicht mehr Geld für die landeseigene Werbekampagne "The Länd". Dies teilte ein Regierungssprecher am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart mit. Für das Jahr 2024 wollte die Regierungszentrale eine Million Euro mehr haben. Es bleibe dabei, dass es für 2024 bei drei Millionen Euro bleibe und für 2023 bei sieben Millionen Euro. "Wir werden auch damit weiterhin versuchen, mit innovativen Ideen möglichst viel Aufmerksamkeit und Reichweite zu generieren. Mit einem Schwerpunkt auf Fachkräftegewinnung im Ausland." Außerdem soll mit der Kampagne für den Wirtschaftsstandort im Südwesten geworben werden. Zum Start der neuen Sympathieoffensive hatte es vor einem Jahr geheißen, sie habe 21 Millionen Euro gekostet.

