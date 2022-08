Kartoffelbauern in der Klemme

Hohe Kosten, niedrige Preise – diese Kombination setzt den Kartoffelbauern in Rheinland-Pfalz zu. „Da sind teilweise die Nerven am Ende“, sagt Andrea Adams, Geschäftsführerin des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd. Das liegt aber nicht an sinkender Nachfrage: Während vor Ort angebaute Kartoffeln erntereif wurden, sei im Einzelhandel oftmals deutlich günstigere Ware aus dem Ausland

...