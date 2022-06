Infoveranstaltung zum Thema ICE-Neubaustrecke in Lampertheim

Lampertheim. Der Planungsstand der ICE-Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim ist am Montag, 27. Juni, Thema auf dem Lampertheimer Europaplatz. In der Zeit von 12 Uhr und 19 Uhr informieren Vertreter der Deutschen Bahn (DB) die Bürger. Zur gleichen Zeit will auch die Bürgerinitiative Lampertheim (BILA) gemeinsam mit Vertretern der Stadtverwaltung ihre Einschätzung zum Projekt präsentieren. Die ungewöhnliche Paarung ist nach Angaben von Bürgermeister Gottfried Störmer (parteilos) der Absicht geschuldet, möglichst kooperativ mit dem umstrittenen Thema im Austausch zu bleiben.

