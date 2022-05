In falscher Richtung auf A 65 gefahren - 84-Jährige stirbt bei Unfall

Kandel. Bei einem Unfall auf der Autobahn 65 nahe Kandel (Kreis Germersheim) ist am Samstagabend eine 84-Jährige getötet worden. Die Frau war mit ihrem Auto an der Anschlussstelle Kandel-Süd in falscher Richtung auf die Autobahn gefahren, wie die Polizei am Sonntag in Wörth mitteilte. Dort stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Dabei erlitt die Frau tödliche Verletzungen, die Fahrerin des anderen Wagens kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Ihr Zustand sei stabil, teilte die Polizei mit. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die A65 war bis zum frühen Sonntagmorgen voll gesperrt.

