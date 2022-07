Hund attackiert junges Mädchen in Speyer

Speyer. Ein aggressiver Hund hat in Speyer ein elf Jahre altes Mädchen gebissen und verletzt. Das Kind lief nach Polizeiangaben am Dienstagnachmittag einen Gehweg entlang, als der Rottweiler aus einem Hof rannte und sie biss. Sie erlitt mehrere Bisswunden im Bereich des Bauches und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Während der Hundehalter versuchte, die Kontrolle über sein Tier zurückzuerlangen, bedrängte ein aufgebrachter Angehöriger des Mädchens den Mann, drängte ihn gegen eine Hauswand und bedrohte ihn. Da er dabei auch dem Hund zu nahe kam, biss dieser den 65-Jährigen in den Bauch.

Zeugen verständigten daraufhin die Polizei, die mehreren aufgebrachten Personen, darunter dem 65-Jährigen und weiteren zwischenzeitlich hinzugekommenen Angehörigen des Kindes, Platzverweise erteilen.

Den 35-jährigen Hundehalter erwarten nun Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die Polizei verständigt darüber hinaus die Ordnungsbehörde wegen offensichtlich vorliegender Verstöße gegen das Landeshundegesetz. Den 65-Jährigen erwarten Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung.