Hühner mit Warnwesten ausgebüxt und auf L 529 in Haßloch unterwegs

Haßloch. Mehrere entlaufene Hühner sind am Mittwochnachmittag auf der L 529 in Höhe Aumühle in Haßloch unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Autofahrerin den Vorfall gegen 13 Uhr bei der Polizei gemeldet. Laut der Anruferin seien einige der Tiere mit Warnwesten bekleidet gewesen. Die Streife stellte vor Ort fünf Hühner und einen Hahn fest, wovon zwei der Hennen reflektierende und maßgeschneiderte Warnwesten trugen. Nachdem die Besitzerin gefunden war, stellte sich heraus, dass die Westen nicht der Sicherheit bei Ausflügen ins Freie dienten, sondern die Hühner vor einem zu forschen Hahn beim Tretakt schützen sollten.

