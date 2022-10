Hohe Quote – viele Fahrgäste ohne Ticket

„Den Fahrausweis, bitte“ hieß es am Dienstag an der Haltestelle Händelstraße immer wieder. Auf beiden Seiten der Gleise wartete ein Großaufgebot an RNV-Mitarbeitern und Polizisten. Während Kontrolleure und Sicherheitsmitarbeiter zunächst die Ausgänge der Bahn versperrten, um auch die aussteigenden Fahrgäste zu überprüfen, hielten sich die Polizeibeamten eher im Hintergrund. Anschließend wurde

...