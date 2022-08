Historische Bahn fährt von Heidelberg zu „Rhein in Flammen“

Rhein-Neckar. Zuerst auf den Markt mit Wein und Musik, danach das Feuerwerk bestaunen – seit vielen Jahren locken die „Rhein in Flammen“-Veranstaltungen viele tausend Besucher ins mittlere Rheintal. Der Verein DBK Historische Bahn bietet am 10. September einen ganz besonderen Transport an: mit einen historischen Sonderzug geht es zu der Veranstaltung in Oberwesel.

Start des Zuges ist in Heidelberg um 13.39 Uhr, in Mannheim Hbf kann um 14 Uhr zugestiegen werden, wie es vom Verein weiter heißt. Den Rhein entlang fährt die Bahn dann nach Oberwesel, wo sie gegen halb vier eintreffen wird. Dort erwartet die Besucher der Weinmarkt in der Stadt, bei dem auch für musikalische Unterhaltung gesorgt ist, so DBK Historische Bahn. Wer möchte, könne auch an einer Schifffahrt zum Loreleyfelsen teilnehmen. Um 21.30 Uhr startet dann mit dem Feuerwerk der Höhepunkt des Abends. Nach dem Feuerwerk bringt der Sonderzug die Fahrgäste wieder zurück an die Zustiegsbahnhöfe.

Gezogen wird der Zug von der elektrischen Lokomotive E10 228 aus dem Jahr 1961. Der Zug besteht aus Wagen der ehemaligen Deutschen Bundesbahn, die ebenfalls aus den 1960er Jahre stammen; der Zug ist bewirtschaftet. Gebucht werden kann per E-Mail an info@dbkev.de. Ein Infotelefon ist unter 07951/96 79 997 erreichbar.

