Hauswand in Wiesloch eingestürzt - Ermittlungen zur Ursache aufgenommen

Wiesloch. Die Außenwand eines Hauses in der Schwetzinger Straße in Wiesloch ist am frühen Mittwochmorgen, kurz vor 5 Uhr, eingestürzt. Nach Angaben der Polizei gab es keine Verletzte. Die vier Bewohner konnten offenbar das Haus rechtzeitig verlassen.

Wegen des Verdachts der "Baugefährdung" wurden die Ermittlungen aufgenommen, teilte die Polizei in einer zweiten Pressemitteilung mit. Das Gebäude ist beschlagnahmt. Die Höhe des Sachschadens stehe noch nicht fest.

Bis in die frühen Nachmittagsstunden waren Einsatzkräfte der Polizei, der Freiwilligen Feuerwehr Wiesloch und des Technischen Hilfswerks Wiesloch sowie aus Ladenburg vor Ort im Einsatz.

Wiesloch: Hauswand eingestürzt - Verkehrssperrungen eingerichtet Wiesloch, 02.11.2022: Die Außenwand eines Hauses in der Schwetzinger Straße in Wiesloch ist am frühen Mittwochmorgen, kurz vor 5 Uhr, eingestürzt. © priebe

Zur Klärung der Statik wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, der das Gebäude für unbewohnbar einstufte. Die Bewohner wurden anderweitig untergebracht.

Die Schwetzinger Straße war bis cicra 14 Uhr ab der Kreuzung Messplatzstraße/Ringstraße (Palatin) gesperrt. Auch der Öffentliche Personennahverkehr musste zeitweise umgeleitet werden.