Hambacher Schloss leuchtet Blau-Gelb

Neustadt. Noch bis Donnerstag, 3. März, leuchtet das Hambacher Schloss allabendlich in Blau-Gelb, den Nationalfarben der Ukraine. „In dieser zutiefst bedrückenden Lage gilt unsere Solidarität der Ukraine“, heißt es in einer Mitteilung der Stiftung Hambacher Schloss und der Stadt Neustadt. Das beleuchtete Schloss sei ein Zeichen für die Verbundenheit mit allen Ukrainern, die Opfer zu beklagen hätten und zur Flucht gezwungen würden. Gleichsam wollen die Stiftung und die Stadt damit auch ihre Solidarität mit den Menschen bekunden, die aus der Ukraine stammen, nun in Deutschland leben und um Angehörige und Freunde bangen müssten. „Dieses weithin sichtbare Zeichen ist Ausdruck jener Solidarität der europäischen Völker, die bereits das Hambacher Fest von 1832 prägte“, heißt es weiter.

Unterdessen haben mehrere Verwaltungschefs einen Spendenaufruf der Südpfälzer Clubs der Organisationen „Round Table“ und „Ladies Circle“ verbreitet, die jährlich Spendenaktionen zu Weihnachten nach Osteuropa organisieren. Gebraucht werden vor allem Geldspenden und Kontakte zum medizinischen Großhandel. Die Spenden soll laut den Organisationen in die Grenzregionen nach Polen und Moldawien transportiert werden, wo sie abgeholt würden. In der Region Moldawien soll außerdem die Versorgung von Geflüchteten unterstützt werden.

Die Landräte Fritz Brechtel (Germersheim) und Dietmar Seefeldt (Südliche Weinstraße) sowie Oberbürgermeister Thomas Hirsch (Landau) bitten um Spenden, die den den geplanten Konvoi unterstützen. „Derzeit sind bereits fünf Lastkraftwagen startklar. Die Lage ist noch sehr unübersichtlich, aber der Bedarf an humanitärer Hilfe ist riesig“, so Thomas Raff, der Südpfalzer Präsident von Round Table. Spendenkonto: Stiftung Round Table Deutschland, Bank für Sozialwirtschaft AG , IBAN: DE20 550 205 0000 0000 1954, BIC: BFSW DE33 MNZ, Verwendungszweck: „Konvoi“.