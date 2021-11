Halloweenparty in der Halle 101 in Speyer endet in Körperverletzung - drei Leichtverletzte

Speyer. Bei einer Halloweenparty in der ausverkauften Veranstaltungshalle 101 in Speyer hat es am frühen Montagmorgen eine Schlägerei zwischen zwei Gruppen gegeben. Wie die Polizei mitteilte, gerieten eine dreiköpfige Gruppe von Männern im Alter zwischen 31-35 Jahren und eine zweiköpfige Gruppe im Alter von 24 und 31 Jahren zunächst in einem verbalen Streit. Dieser eskalierte gegen 3.10 Uhr, wobei es zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden Parteien, bei denen auch Gläser und Bänke geworfen wurden, kam. Drei Personen verletzten sich hierbei leicht, sie mussten aber ärztlich nicht versorgt werden. Den Beteiligten wurde ein Platzverweis ausgesprochen und Anzeigen wegen Körperverletzung eingeleitet. Ansonsten verlief die Veranstaltung problemlos, die Stimmung war gut und ausgelassen.

