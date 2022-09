Germersheim. Mehr als 200 exotische Reptilien und Spinnen hat die Berufstierrettung Rhein-Neckar am Dienstag bei einer gemeinsamen Aktion mit der Polizei in Germersheim gerettet. Wie die Retter auf ihrer Facebook-Seite schreiben, befanden sich die Tiere in einem „katastrophalen Zustand“. Viele seien bereits verstorben oder kurz vor dem Tod durch Verhungern oder Dehydration gewesen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dutzende kleine und größere Reptilien seien im Keller des Anwesens in kleinen Plastikboxen und in zu kleinen Kisten gehalten worden, schreibt die Umwelt- und Tierhilfe Terra Mater auf ihrer Homepage. Überwiegend handele es sich bei den Tieren um diversen Arten von Geckos, Bartagamen, mehrere große und kleine Schlangen, eine Spornschildkröte, diverse Vogelspinnen, ein Leguan sowie zwei hochgiftige Echsen. In einer Gefriertruhe hätten sich unzählige tote Tiere befunden.

Der gesamte Bestand, ob lebend oder tot, wurde beschlagnahmt und abtransportiert. Die lebenden Tiere wurden nach Angaben der Berufstierrettung auf drei Auffangstationen verteilt. Neben der Berufstierrettung waren an dem rund zehnstündigen Einsatz auch Polizei, Artenschutzbehörde und das Veterinäramt beteiligt.