Gefährliche Eierwürfe, Lärm, Körperverletzungen - Polizei Worms zieht Bilanz zur Halloweennacht

Worms. In Worms hat es in der Halloweennacht mehrere Ausschreitungen gegeben. Wie die Polizei mitteilte, zündeten Jugendliche Böller in der Innenstadt. Dabei beschädigte ein Randalierer zwei Mülltonnen. Durch die hinzugerufenen Beamten konnte dieser sowie weitere Jugendliche kontrolliert, Platzverweise erteilt und Ordnungswidrigkeiten angezeigt werden. Ein Jugendlicher hielt sich im späteren Verlauf erneut an dem Ort auf, sodass er zur Dienststelle gebracht und von seinen Eltern abgeholt werden musste.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Außerdem warfen Randalierer Eier an Hausfassaden in der Innenstadt. Auch kam es zu einer Körperverletzung im Innenstadtbereich, bei der zwei Jugendliche einem anderen Jugendlichen ins Gesicht schlugen.

Gefährliche Eierwürfe gegen fahrende Autos

Wie die Polizei weiter mitteilte, warfen Unbekannte zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr Eier auf vorbeifahrende Autos im Bereich des Stadtparks. Dieses Vorgehen stehe aber nicht im Zusammenhang mit den Eierwerfern in der Innenstadt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die im Bereich Kimmelhorstweg / B9 / Philosophenstraße Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Glücklicherweise kam es durch den Eierwurf nicht zu einem Unfall. Die beiden Verkehrsteilnehmer, die den Vorfall unabhängig und zeitlich versetzt voneinander meldeten erschraken sich jedoch sehr. Einer musste eine Vollbremsung durchführen. An den beiden Autos, die in Richtung Norden unterwegs waren, entstand kein Schaden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Anders als in Neuhausen: Hier beschädigten Randalierer zwei Autos durch Graffiti und einem abgetretenen Außenspiegel.

Dazu kamen etliche Meldungen mit Ruhestörungen durch Halloweenpartys in Stadt und Umland. An manchen Stellen in der Stadt gerieten einige Personen, mutmaßlich aufgrund ihrer Alkoholisierung, in Streit. Teilweise musste die Polizei dabei regulierend eingreifen. Größere Körperverletzungsdelikte wurden jedoch nicht registriert.