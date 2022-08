Freiwillige reinigen Ufer

Rhein-Neckar. Das „RhineCleanUp“ wird in diesem Jahr am Samstag, 10. September, erfolgen. Von 10 bis 13 Uhr werden in der Region die Rhein-Ufer von zahlreichen Freiwilligen von Müll und Unrat gesäubert. Zwischen Worms und Germersheim gebe es derzeit 14 angemeldete Gruppen, so Uwe Franken, Sprecher der Aktion für die Metropolregion; er betont, dass auch immer mehr öffentliche Stellen und Stadtverwaltungen teilnehmen. Im vergangenen Jahr sammelten laut Joachim Umbach, Initiator des „RhineCleanUp“, rund 40 000 Helfer etwa 320 Tonnen Müll an den Ufern der 1232,7 Kilometer langen Wasserstraße. Umbach geht nicht davon aus, dass es dieses Jahr weniger sein wird. kpl

