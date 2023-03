Freibad am Willersinnweiher wird an Fernwärmenetz angeschlossen

Das Freibad am Willersinnweiher wird an das Fernwärmenetz der TWL angeschlossen, darüber hat der Ludwigshafener Sportausschuss in seiner jüngsten Sitzung abgestimmt. Bereits vor zwei Jahren hatte es einen Antrag der Freien Wähler dazu gegeben. Bisher wurde das Wasser des Freibads mit einem Erdgaskessel in Kombination mit einem Solarabsorber betrieben, dieser wandelt Sonnenstrahlung in Wärme

