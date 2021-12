Erster Omikron-Verdacht in der Stadt

Ludwigshafen. In Ludwigshafen gibt es den ersten Omikron-Verdachtsfall. Das teilte das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz am Mittwoch mit. Ob wirklich eine Infektion mit der Virusvariante vorliegt, gilt allerdings erst als bestätigt, wenn die Infektion auch mittels der sogenannten Genomsequenzierung nachgewiesen wurde. Aus dem Bereich Alzey-Worms wurden vier, aus Germersheim zwei, aus dem Rhein-Pfalz-Kreis vier Fälle und aus dem Bereich Südliche Weinstraße ein Fall gemeldet. Auch hierbei handelt es sich vorerst noch um Verdachtsfälle. In ganz Rheinland-Pfalz wurden seit Dienstag insgesamt 108 Verdachts- und neun bestätigte Fälle der Omikron-Variante registriert.

