Érmittlungen gegen Polizeibeamte in Südhessen wegen möglicher Körperverletzung

Bensheim/Darmstadt. Innerhalb weniger Wochen ist es im Bereich des Polizeipräsidium Südhessen zu zwei Verdachtsfällen der Körperverletzung im Amt gekommen. Nun hat sich Polizeivizepräsident Rudi Heimann dazu geäußert.

Nach einem Vorfall am Mittwoch, 31. August, mit einem wohl psychisch kranken Randalierer in einer Straßenbahn in Darmstadt ist ein Ermittlungsverfahren gegen einen Polizeibeamten eingeleitet worden. Dieser soll den 26-Jährigen geohrfeigt haben - er habe sich noch vor Ort für sein Verhalten entschuldigt, hieß es. Nach dem Einsatz teilten sowohl der Beamte als auch die anderen am Einsatz beteiligten Streifen den Vorfall ihren Vorgesetzten mit, wie mitgeteilt wurde. Daraufhin sei ein Ermittlungsverfahren gegen den Beamten eingeleitet worden.

Weiterer Verdachtsfall in Bensheim

Wie nun die Polizei mitteilte, ereignete sich in der Nacht zu Freitag, 19. August, ein weiterer Verdachtsfall: Hier soll es im Eingangsbereich einer Klinik in Bensheim zu einem Tritt eines Polizeibeamten in den Genitalbereich eines Mannes gekommen sein. Der 29-Jährige hatte zuvor aufgrund seines auffälligen Verhaltens insgesamt drei Polizeieinsätze ausgelöst. Bei einem dieser Einsätze zeigte sich der Mann extrem renitent und weigerte sich, den Anweisungen der Polizeibeamten Folge zu leisten.

Auch in diesem Fall wurde gegen den betroffenen Polizeibeamten nach interner Prüfung und Vorlage bei der Behördenleitung bereits Anzeige erstattet und ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Zudem wurde der betroffene Beamte von seiner Streifentätigkeit entbunden und innerhalb der Polizeidirektion Bergstraße versetzt.

„Ein derartiges Verhalten ist für die Polizei in keiner Weise tolerierbar und erfordert stets konsequente Aufklärung und Ahndung. Ich versichere, dass im Polizeipräsidium Südhessen Fehlverhalten in keiner Weise geduldet wird ", bezieht Polizeivizepräsident Rudi Heimann klar Stellung. Außerdem betonte er, dass sich die eingesetzten Beamtinnen und Beamten durch eine unmittelbare Meldung an ihre Vorgesetzten vorbildlich verhalten hätten. Auch die internen Meldewege hätten funktioniert, wenn auch zeitverzögert. (mit dpa)