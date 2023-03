Erhöhtes Verkehrsaufkommen in der Region - schwerer Unfall auf A656 in Mannheim

Rhein-Neckar. Die Verkehrssituation am Montagmorgen ist in Mannheim und der Region nach ersten Informationen der Polizei angespannt. Wie ein Sprecher bestätigte, komme es vor allem auf den Zufahrtsstraßen zu den Städten Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen aufgrund des Warnstreiks zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen und damit verbundenen Verkehrsbehinderungen.

Schwerer Unfall in Mannheim

Auch ein schwerer Unfall in Mannheim sorgt für eine zusätzliche Belastung im morgendlichen Berufsverkehr: Wie die Polizei mitteilte, kollidierten kurz vor 8 Uhr aus noch unbekannter Ursache zwei Fahrzeuge in der Auffahrt von der A656 aus Heidelberg kommend auf die B38a in Richtung Feudenheim. Ersten Angaben zufolge wurde mindestens eine Person verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Die Polizei empfiehlt, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.