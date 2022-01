Dieb bringt Trinkgeldkasse mit 1,20 Euro zurück

Speyer. Ein Dieb hat eine Trinkgeldkasse in Speyer gestohlen und dann wieder zurückgebracht. Das teilte die Polizei mit. Demnach entwendete am Donnerstagmittag ein Mann in einem Geschäft in der Gilgenstraße die Trinkgeldkasse vom Tresen und rannte weg. Kurz darauf sei er jedoch zurückgekommen und die 1,20 Euro wieder zurückgebracht. Er entschuldigte sich und ging.

Die Polizei konnte die Personalien des Mannes ermitteln. Denn ein 31-jähriger Schifferstädter hatte sich bei einer Kontrolle kurz davor auffällig gegenüber der Polizei verhalten. Trotz der Einsicht des Mannes sei ein Strafverfahren wegen Diebstahls gegen ihn eingeleitet worden.