Corona-Lage in Mannheim und im Rhein-Neckar-Kreis verschärft sich weiter

Rhein-Neckar. Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen in Mannheim hat sich am Donnerstag mit 157 neuen Fällen auf insgesamt 21.168 erhöht. Die 7-Tage-Inzidenz stieg - bezogen auf die von der Stadt veröffentlichten Zahlen - auf 186,0. Am Mittwoch hatte der Wert bei 162,6 gelegen.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat sich um zwei erhöht. Ein über 70 Jahre alter Mann und eine über 90 Jahre alte Frau verstarben in Mannheimer Kliniken. Somit sind nun 328 Verstorbene bekannt. Als genesen von der Krankheit gelten 19.291 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der aktuell bekannten aktiven Fälle auf 1.549. Am Vortag lag der Wert bei 1.453.

LGA-Werte für die Region

Der Inzidenzwert in Mannheim ist nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) vom Donnerstag (Stand 18 Uhr) mit 158 in die Statistik aufgenommenen neuen Infizierten (insgesamt nun 21.058 Fälle) innerhalb eines Tages auf 186,0 gestiegen. Am Mittwoch lag die Inzidenz nach LGA-Werten bei 164,7.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert nach den Zahlen des LGA auf 129,0 gestiegen (Vortag 112,9). Vom Gesundheitsamt wurden am Donnerstag 203 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 28.469 Fälle im Kreis gibt. In Heidelberg nimmt das Infektionsgeschehen mit 52 neuen vermeldeten Fällen zum Vortag wieder zu (insgesamt 6.425 Fälle). Nachdem die Inzidenz in der Stadt am Mittwoch bei 91,3 lag, wurde sie am Donnerstag mit einem Wert von 100,8 angegeben.

Infektionsgeschehen im Südwesten

Die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz im Südwesten ist auf 4,0 gestiegen. Am Mittwoch lag der Wert bei 3,90. Die Zahl der Corona-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen stieg am Donnerstag im Vergleich zum Vortag um 13 Fälle auf 308.

Im gesamten Südwesten ist die Zahl der Corona-Fälle um 6.158 binnen 24 Stunden auf nun insgesamt 650.452 infizierte Personen gestiegen. Damit erhöhte sich die Inzidenz in Baden-Württemberg auf 193,1 (Stand: 18 Uhr). Am Mittwoch lag der Wert bei 173,3.

