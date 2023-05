Bülent Ceylan „liebt“ die S-Bahn

Ob als Anneliese, Hausmeister Mompfred oder Hasan: In mehreren Videospots wirbt der Mannheimer Comedian Bülent Ceylan in den kommenden Wochen für die S-Bahn Rhein-Neckar. Entwickelt hat die regionale Kampagne unter dem Motto „Ich Iiebs“ die Firma Serviceplan Campaign zusammen mit dem Künstler. Ziel sei es, Menschen in der Region wieder für das S-Bahn-Fahren zu begeistern, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

„Mit Bülent Ceylan haben wir einen ausgezeichneten Botschafter gefunden. Sympathisch, bodenständig und tatkräftig – perfekt um die Vorteile der S-Bahn aufzuzeigen: Unsere Reisenden sind mit der S-Bahn Rhein-Neckar nachhaltig und unkompliziert unterwegs“, wird Maik Dreser, Vorsitzender der Regionalleitung und Leiter Marketing der DB Regio Mitte zitiert. Die Spots richteten sich an Pendler, Freizeitreisende, Familien, Senioren und Gelegenheitsnutzer. Bülent Ceylan schlüpft dazu in seine bekannten Rollen.

„Wandelbarer Local Hero“

Ob „konservativer Ländler“, „extrovertierte Türke“ oder „muskelbepackter Superheld“: Die Kampagne für die S-Bahn Rhein-Neckar nutze die volle Charakterbreite von Bülent Ceylan, heißt es. „Mit Bülent haben wir einen wunderbar wandelbaren „Local-Hero“ an unserer Seite, der durch lustig inszenierte Szenarien und seinen unterschiedlichsten Charakteren viele Menschen in der Region anspricht“, ergänzt Christian Sommer, Kreativgeschäftsführer bei Serviceplan Campaign.

Insgesamt fünf 15-sekündige Videos umfassen nach Angaben der Werbeagentur die im S-Bahn-Werk Ludwigshafen gedrehten Szenenbilder – unter anderem mit dabei sind die Kult-Figuren Anneliese, Hausmeister Mompfred und Hasan. Des Weiteren sollen die Charaktere auf Außenflächen ausgespielt werden, auf Facebook und Online-Videos.

Der gebürtige Mannheimer Bülent Ceylan wird in der Mitteilung mit der Aussage zitiert, die S-Bahn-Rhein-Neckar sei „einfach ein Hammer-Zug“. red