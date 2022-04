Bronzebüste für früheren Bundeskanzler Helmut Kohl in Speyer enthüllt

Speyer. Eine Bronzebüste auf einem Sockel aus rotem Sandstein erinnert künftig in der pfälzischen Stadt Speyer an den früheren Bundeskanzler Helmut Kohl (1930-2017). Das Denkmal wurde am Sonntag in unmittelbarer Nähe des Unesco-geschützten Doms enthüllt. Es trägt unter anderem die aus Bronze gegossenen Schriftbänder "Kanzler der Einheit" und "Ehrenbürger Europas". Mit der Büste des Bildhauers Wolf Spitzer würdige die Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer den Gründungsvorsitzenden ihres Kuratoriums, hieß es. Kohl wäre am Sonntag 92 Jahre alt geworden. Er liegt in Speyer begraben.

"Es ist doch schön, wenn die Speyerer Kaiserdom-Stiftung die Lebensleistung meines Mannes und hier zugleich seine Verbundenheit zum Kaiserdom auf ihre Art würdigt", teilte Kohls Witwe, Maike Kohl-Richter, mit. Sie sei in das Verfahren nicht weiter eingebunden gewesen, jedoch habe die Stiftung sie zur Enthüllung eingeladen. "Ich habe um Verständnis gebeten, dass ich am Geburtstag meines Mannes andere Pläne habe. Der Stiftung, allen Beteiligten und Gästen wünsche ich am Sonntag eine würdige Feierstunde", erklärte Kohl-Richter.