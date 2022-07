Brennende Waldhütte in Weinheim

Weinheim. Eine Waldhütte in Weinheim ist in der Sonntagnacht gegen 01.22 Uhr in Brand geraten und vollständig ausgebrannt. Die Feuerwehr hatte Schwierigkeiten das Feuer zu löschen, da die Hütte am Hubberweg sehr abgelegen liegt, teilt die Polizei mit. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Waldstück konnte nicht verhindert werden und mehrere Bäume verbrannten. Personen wurden keine verletzt. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar und Teil der weiteren Ermittlungen.

