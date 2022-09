Mannheim. Im Keller eines Einfamilienhauses im Mannheimer Stadtteil Sandhofen ist ein Wäschetrockner am Sonntagnachmittag in Brand geraten. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde der Notruf in der Scharhofer Straße durch Bewohner des Hauses gemeldet. Diese konnten das Gebäude selbständig verlassen. Der Brand konnte durch einen Trupp der Feuerwehr mit Atemschutz mit einem Löschrohr schnell unter Kontrolle gebracht werden.

