Brand in einem Restaurant in Leimen

Leimen. Bei Reinigungsarbeiten ist am Sonntagabend in einem Restaurant in Leimen ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich aus bislang noch nicht geklärten Gründen eine Stichflamme im Bereich des Herdes entwickelt. Dadurch geriet die darüber liegende Abzugshaube in Brand. Das Feuer im Restaurant löschten die Angestellten mit eigenen Mitteln. Allerdings hatten sich die Flammen auch auf den angeschlossenen Kamin ausgebreitet. Die Feuerwehr Leimen, die mit einem größeren Aufgebot in der Bahnhofsstraße im Einsatz war, löschte schließlich den Brand im Kamin. Da eine Anwohnerin Rauch eingeatmet hatte, kam sie vorsorglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Am Inventar des Restaurants entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Das Polizeirevier Wiesloch hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1