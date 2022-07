Brand bei Recycling-Firma in Hockenheim

Hockenheim. In einer Recyclingfirma in Hockenheim ist am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Wie die P0lizei mitteilt, entzündete sich recycelbares Material gegen 17.45 Uhr. Aufgrund der starken Rauchentwicklung, musste die anliegende B 39 sowie L 723 bis in die Nacht über mehrere Stunden hinweg voll gesperrt werden. Erst am Samstagmorgen teilte die Polizei mit, dass alle Sperrmaßnahmen aufgehoben und die Nachlöscharbeiten der Feuerwehr beendet wurden.

Durch das Brandgeschehen wurde niemand verletzt. Da es sich um noch nicht recycelte Stoffe handelte, entstand kein Sachschaden.