Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall in Schwetzingen

Schwetzingen. Über 30.000 Euro Sachschaden hat eine betrunkene Autofahrerin am frühen Sonntagmorgen gegen 2 Uhr im Odenwaldring in Schwetzingen nach einem Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war die 55-jährige Unfallverursacherin war in Fahrtrichtung Heidelberg unterwegs und geriet auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab. Danach überfuhr sie auf der dortigen Verkehrsinsel einen Poller und wurde letztendlich durch ein Geländer gestoppt.

Durch den Aufprall wurde ihr Fahrzeug so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Ein Atemalkoholtest bestätigte schließlich den ersten Verdacht der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Die Frau war mit über 1,1 Promille

stark alkoholisiert. Auf dem Revier in Schwetzingen musste die 55-Jährige neben einer Blutprobe auch gleich ihren Führerschein abgeben. Gegen Sie wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss ermittelt.