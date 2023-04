Betreiber: Gas-Untertagespeicher kam "reibungslos" durch den Winter

Frankenthal. Der einzige Gas-Untertagespeicher in Rheinland-Pfalz und im Saarland im pfälzischen Frankenthal ist dem Betreiber zufolge "reibungslos" durch den Winter gekommen. "Der Speicher ist zu mehr als 50 Prozent gefüllt", sagte Geschäftsführer Markus Bastian von Enovos Storage GmbH (ESG) der Deutschen Presse-Agentur. "Seit Februar wurde kein Gas mehr ausgespeichert."

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ab April soll die Befüllung des Speichers wieder aufgenommen werden, wie Bastian erklärte. "Die aktuell vermarkteten Kapazitäten, das sind 90 Prozent des Speichers, sollen Ende Juni zu 100 Prozent gefüllt sein. Ziel ist dann eine vollständige Füllung zu Beginn Herbst 2023."

Rund 88 Millionen Kubikmeter Erdgas können in Frankenthal gespeichert werden. Es stammt vor allem aus der Nordseeregion - etwa Norwegen und Niederlande. Das Unternehmen übernimmt Kundengas und lagert es.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Energie Bundesnetzagentur: Volle Speicher auch ohne Russland möglich Mehr erfahren Energie Gaswirtschaft warnt vor zu früher Entspannung Mehr erfahren

"Wir verfügen über einen sogenannten Aquiferspeicher, eine Besonderheit im Rheintalgraben", sagte Bastian. "Ähnliche Speicher befinden sich bei Sandhausen und nördlich von Mannheim." Der Speicher Frankenthal umfasst zwei "Speicherhorizonte" in 700 Meter und 1000 Meter Tiefe, mit einer Fläche von 2,5 Kilometer mal 1,0 Kilometer.

Relevanter als Frankenthal für die Gasversorgung in Deutschland sind sogenannte Kavernenspeicher, die sich hauptsächlich in Norddeutschland befinden. Dort werden Salzstöcke ausgehöhlt und mit Gas befüllt. "Der größte deutsche Speicher ist etwa 45 Mal so groß wie der Speicher Frankenthal", sagte Bastian.