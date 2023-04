Bei Rot mit Bierflasche in der Hand Unfall verursacht und abgehauen

Landau. Ein etwa zwischen 25 und 30 Jahre alter Radfahrer hat am Montagmittag in Landau eine Verkehrsunfallflucht begangen. Nach Polizeiangaben fuhr der Mann an der Kreuzung der L509 zur Johannes-Kopp-Straße trotz roter Ampel in den Kreuzungsbereich ein und einer aus Richtung Offenbach bevorrechtigten Pkw-Fahrerin in die Seite, wodurch Sachschaden entstand.

Dabei fiel ihm eine Bierflasche zu Boden, er selbst setzte seine Fahrt aber unberechtigterweise in Richtung Arbeitsamt fort. Der Unfallflüchtige habe eine auffällige, rot/gelbe Oberbekleidung getragen.

Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Landau melden.