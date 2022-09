Baustopp für den Faulen Pelz in Heidelberg aufgehoben

Heidelberg. Das Regierungspräsidium in Karlsruhe hat den Baustopp für den Faulen Pelz in Heideberg aufgehoben. Das Land Baden-Württemberg möchte das ehemalige Gefängnis Fauler Pelz in Heidelberg vorübergehend als Straf- und Maßregelvollzug für suchtkranke Straftäter nutzen. Da die frühere Nutzung aber bereits endgültig aufgegeben wurde, verwies die Stadt Heidelberg auf die Erforderlichkeit einer Baugenehmigung und untersagte als untere Baurechtsbehörde die Fortführung dieser Arbeiten. Gegen diese Baueinstellung legte das Sozialministerium bei der höheren Baurechtsbehörde, dem Regierungspräsidium Karlsruhe, Widerspruch ein. Wie die Stadt nun mitteilte, können nun die derzeit ruhenden Instandsetzungsarbeiten im Heidelberger Gefängnisbau Fauler Pelz mit sofortiger Wirkung wiederaufgenommen werden.

