Autofahrerin stirbt nach Frontalzusammenstoß zweier Autos

Böhl-Iggelheim. Ein Autofahrer ist auf der L528 frontal mit dem Auto einer 60-Jährigen kollidiert. Die Frau starb bei dem Unfall, der Mann wurde schwer verletzt. Der 40 Jahre alte Autofahrer war am Montagabend auf der L528 zwischen Böhl und Iggelheim unterwegs, als er an einer Bahnüberführung aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet, wie die Polizei mitteilte. Er kollidierte daraufhin mit dem Auto der 60-Jährigen. Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Trotz intensiver Rettungs- und Reanimationsmaßnahmen erlag die 60-Jährige noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Der Mercedes-Fahrer wurde ebenfalls schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Am Fahrzeug des Mannes entstand ein Totalschaden von etwa 25.000 Euro, am Wagen der Frau ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Die Feuerwehr war bei dem Unfall mit acht Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt im Einsatz. Wegen der Unfallaufnahme sowie den Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen war die L 528 in diesem Bereich für 4 ½ Stunden voll gesperrt.