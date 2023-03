Autofahrerin kracht wegen Radfahrer in Verkehrsschilder in Hockenheim

Hockenheim. Wegen eines Fahrradfahrers ist ein Fahrzeug am Montag in Hockenheim gegen mehrere Verkehrsschilder gekracht. Wie die Polizei berichtet, soll die bislang unbekannte Person auf dem Rad unvermittelt die Straße überquert haben, als die 26-Jährige von der Talhausstraße kommend die Überführungsstraße Richtung Stadtmitte befuhr. Sie konnte noch rechtzeitig in den Grünstreifen ausweichen und einen Zusammenstoß verhindern. Jedoch krachte sie dort gegen die Schilder. Der Sachschaden liegt in Höhe von rund 8.000 Euro. Die 26-Jährige blieb unverletzt. Die Person auf dem Fahrrad sei davon gefahren. Zeugen des Unfalls werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 06205/ 2860-0 abzugeben.

