Autofahrer fährt in Dossenheim Kind an und flüchtet - Zeugen gesucht

Dossenheim. Ein Autofahrer hat in Dossenheim ein Kind angefahren und ist dann geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls, der sich bereits am vergangenen Sonntag ereignet hat. Die Neunjährige fuhr nach Angaben der Beamten gegen 17.20 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der abschüssigen Wilhelmstraße und musste an der Friedrichstraße anhalten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dem hinter ihr befindlichen Auto gelang es nicht, rechtzeitig zu bremsen und fuhr auf das Fahrrad des Kindes auf. Das Kind stürzte zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Der Autofahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Das Kind kam nach dem ersten Schreck nach Hause, begab sich mit seinen Eltern in ein Krankenhaus, und wurde glücklicherweise am selben Tag wieder entlassen.

Durch die Eltern wurde Anzeige wegen Fahrerflucht gestellt. Bei dem Wagen soll es sich um einen roten Kleinwagen handeln. Zu dem oder der Fahrerin ist nichts bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/1744161 bei der Polizei zu melden.