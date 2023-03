Auto kracht in Hockenheim in Gebäude: Personen sammeln Fahrzeugteile ein und flüchten

Hockenheim. Ein 22-jähriger Mann ist am späten Sonntagabend unter Drogeneinfluss in die Fassade eines Wohngebäudes in der Unteren Hauptstraße in Hockenheim gefahren. Nach Polizeiangaben wird nun gegen ihn wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Der Schaden am Gebäude dürfte im mittleren bis hohen vierstelligen Bereich liegen.

Der Unfall ereignete sich gegen 23.15 Uhr. Kurz nach dem Unfall sollen mehrere Personen Fahrzeugteile eingesammelt haben und von der Unfallstelle geflüchtet sein. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte die Polizei, welche den 22-jährigen leicht verletzten Fahrer im Rahmen der Fahndung ausfindig machen konnte. Dieser räumte ein, die Kontrolle über sein Fahrzeug im Kurvenbereich verloren zu haben und danach gegen das Gebäude gefahren zu sein.

Da die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Hockenheim bei dem Verdächtigen Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung feststellten, musste der Mann neben einer Blutprobe auch gleich seinen Führerschein auf der Dienststelle abgeben.