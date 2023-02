Hirschberg. Ein Autofahrer ist am Dienstagmittag in Hirschberg mit seinem Wagen in eine Straßenbahn gekracht. Wie ein Mitarbeiter vor Ort berichtete, kollidierten die Fahrzeuge gegen 14:15 Uhr in Höhe des Haagackerwegs.

Nach ersten Informationen wurde nur der Fahrer des Pkw verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt. © Priebe

Nach ersten Informationen wurde der Autofahrer verletzt, die Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon.

Weitere Informationen liegen noch nicht vor.