Auffrischungsimpfungen starten im Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg

Rhein-Neckar/Heidelberg. Im Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Heidelberg werden ab Mittwoch Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus durchgeführt. Diese werden in den Impfzentren im Heidelberger Patrick-Henry-Village und im ehemaligen Parsa-Gebäude in Sinsheim ohne vorherige Terminbuchung angeboten, teilte der Landkreis am Dienstag mit. Ebenso sind sie sogenannten Booster-Impfungen auch beim Hausarzt oder der Hausärztin sowie bei der Betriebsärztin oder dem Betriebsarzt verabreicht.

Im Zuge der Booster-Impfungen werden auch die mobilen Impfteams des Rhein-Neckar-Kreises wieder in stationären Alten- und Pflegeeinrichtungen im Stadt- und Landkreis im Einsatz sein. Die Auffrischungsimpfung ist nur möglich, wenn die letzte Corona-Schutzimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt.

Impfberechtigt seien unter anderem Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben. Ebenso werden die Booster-Impfungen auch für Risikogruppen und pflegebedürftige Menschen angeboten. Personen, die mit den Impfstoffen Astrazeneca oder Johnson&Johnson erhalten haben, seien ebenfalls impfberechtigt. Dies gelte unabhängig vom Alter oder anderweitigen medizinischen Voraussetzungen. Genesene, die bisher lediglich eine Dosis erhalten haben und die Impfvoraussetzungen erfüllen, können das Angebot ebenso wahrnehmen.