Frankenthal. In seiner jüngsten Sitzung hat der Frankenthaler Stadtrat ein weiteres Kapitel bei der Aufarbeitung der Stadtklinik-Affäre abgeschlossen. Wie berichtet, hatte es Kritik an der Vergabe von Gutachterverträgen an die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young gegeben. Nun hat das Gremium die Vergabe nachträglich gebilligt.

Zunächst hatten die Stadtratsfraktionen von

...