Adventskranz fängt Feuer – 100.000 Euro Gesamtschaden

Zuzenhausen. Eine entzündete Kerze auf einem Adventskranz hat am Sonntagnachmittag wohl einen Brand in Zuzenhausen (Rhein-Neckar-Kreis) ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer gegen 16.20 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Meckesheimer Straße aus. Die 66 Jahre alte Bewohnerin flüchtete ins Freie, als sie die Flammen nicht eigenständig löschen konnte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr bekamen den Brand, der sich bereits über das Wohnzimmer ausgebreitet hatte, schnell unter Kontrolle. Es entstand ein Schaden von insgesamt 100 000 Euro. Die 66-Jährige blieb und unverletzt. Das Einfamilienhaus ist derzeit unbewohnbar. Die Feuerwehren Zuzenhausen und Sinsheim waren mit 35 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Meckensheimer Straße (B45) bis um 18.20 Uhr voll gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.