ADAC kritisiert WCs auf Rastplätzen in Rheinland-Pfalz

München/Mainz. Auch Autobahnrastplätze in Rheinland-Pfalz sind laut dem Automobilclub ADAC in einem schlechten Zustand. Das ist das Ergebnis eines bundesweiten Tests, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Darin bemängelt der ADAC vor allem die Sanitäranlagen und das Sicherheitsempfinden an den Raststätten. Es wurden zwei Rastplätze in Rheinland-Pfalz untersucht. Beide sind nicht gut weggekommen.

In Rheinland-Pfalz hat sich der ADAC die Rastplätze Hundsheide und Spitzenrheinhof an der Autobahn 61 angeschaut. Beide Rastplätze schnitten besonders mit Blick auf die sanitären Anlagen schlecht ab. Bei der Raststätte Spitzenrheinhof kommt noch eine sehr mangelhafte Bewertung der persönlichen Sicherheit hinzu. Bei diesem Kriterium werden beispielsweise die Beleuchtung, Videoüberwachung, das Vorhandensein eines Notrufs oder die Position der Sitzgelegenheiten genauer unter die Lupe genommen.

Laut ADAC gibt es rund 1500 unbewirtschaftete Raststätten an deutschen Autobahnen. Für den Test wurden bundesweit 50 Rastanlagen entlang der fünfzehn längsten Autobahnen untersucht. Jede Anlage sei im Sommer 2022 zweimal mit einem Abstand von mindestens 24 Stunden außerhalb der Ferienzeit überprüft worden. Bewertet wurden sie nach den Kriterien "sanitäre Anlagen", "Außenanlagen", "Verkehr und Parken" und "persönliche Sicherheit". Mehr als jede fünfte Anlage sei mit der Note "mangelhaft" oder "sehr mangelhaft" durchgefallen. Am stärksten gewichtet wurde die Kategorie "sanitäre Anlagen". Vierzehn der 50 untersuchten Rastanlagen seien in dieser Kategorie durchgefallen.

Zum dritten Mal führte der ADAC den Rastplätze-Test durch. Im Vergleich zur letzten Untersuchung im Jahr 2018 habe es kaum positive Veränderungen gegeben. Der ADAC macht die Autobahngesellschaft, die die Rastplätze betreibt, für die schlechten Zustände verantwortlich.