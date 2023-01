Verkehrsteilnehmer in der Metropolregion werden am Abend auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Die Autobahn GmbH hat kurzfristig die A 6 zwischen Mannheim-Sandhofen und Ludwigshafen-Nord gesperrt, um Schäden auf der Theodor-Heuss-Brücke über den Rhein reparieren zu lassen. Dieser Teilbereich war im November bereits ausgebessert worden. Allerdings müssen die Bauarbeiter jetzt nochmal an

...