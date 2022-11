A 67 nach schwerem Verkehrsunfall bei Lorsch in Richtung Süden gesperrt

Lorsch. Nach einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der A 67 zwischen Lorsch und dem Dreieck Viernheim ist die Autobahn in südliche Fahrtrichtung derzeit gesperrt. Nach ersten Angaben der Polizei verlor ein Autofahrer gegen 15 Uhr aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Lastkraftwagen sowie einer Betonleitwand. Nachfolgende Fahrzeuge konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen und verunfallten daher ebenfalls.

Nach momentanem Kenntnisstand waren vier Autos und ein Lastkraftwagen in den Unfall verwickelt, wobei sich eine Person leicht und zwei Personen schwer verletzt haben sollen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallablauf und den Hintergründen dauern an. Wegen der Rettungs-, Abschlepp- und Aufräummaßnahmen dauert die Sperrung der Autobahn 67 in südliche Richtung nach bisherigen Erkenntnissen noch mehrere Stunden an.