82 Jahre alte Frau in Herxheim tot aufgefunden - Sohn festgenommen

Herxheim. Eine leblose 82 Jahre alte Frau ist am Samstagnachmittag in ihrer Wohnung in Herxheim bei Landau aufgefunden worden. Ein Tatverdacht richtet sich gegen den im gleichen Haus wohnenden 56-jährigen Sohn, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, teilt die Polizei mit. Er konnte widerstandslos festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Unterbringungsbefehl erlassen, worauf der Beschuldigte in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung untergebracht wurde. Die Hintergründe des Tatgeschehens werden noch ermittelt.

