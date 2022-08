82-Jährige tot aufgefunden

Herxheim. Eine 82-jährige Frau ist tot in ihrer Wohnung in Herxheim (Kreis Südliche Weinstraße) von Angehörigen gefunden worden. Dies teilten die Staatsanwaltschaft Landau und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Sonntag mit. Ein Tatverdacht habe sich gegen den im gleichen Haus wohnenden 56-jährigen Sohn der Frau gerichtet. Dieser habe sich in einem „psychischen Ausnahmezustand“ befunden. Beamte konnten ihn nach Behördenangaben widerstandslos festnehmen. Eine Ermittlungsrichterin erließ am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Unterbringungsbefehl. Daraufhin wurde der 56-Jährige in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Motiv unklar

Ein weiterer Sohn der 82-Jährigen habe die leblose Frau am Samstag gegen 16.30 Uhr in ihrer Wohnung in der Unteren Hauptstraße entdeckt und die Polizei alarmiert, sagte ein Behördensprecher auf Nachfrage dieser Redaktion. Keine Angaben machte er indes darüber, wie die Seniorin zu Tode kam. Dies werde im weiteren Verlauf der Ermittlungen untersucht. Ein Tatwerkzeug sei indes nicht gefunden worden.

Ob dem Tötungsdelikt ein heftiger Streit vorangegangen sei, konnte der Polizeisprecher nicht sagen. Nachbarn haben nach seinen Angaben jedenfalls nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts mitbekommen. Der 56-Jährige ist bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten.

Noch keine Erkenntnisse haben die Beamten zum Motiv. „Das ist für uns bisher völlig unklar“, sagte der Polizeisprecher. ott