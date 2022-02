60-Jährige stirbt nach Unfall auf B47

Grünstadt. Eine 60-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch bei einem Unfall auf der B47 gestorben. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Polizeidirektion Neustadt mitteilten, war die Frau mit ihrem Auto zwischen Eisenberg und der A6 aus noch ungeklärtem Grund in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß sie frontal mit einem Lkw zusammen, dassen Fahrer dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Lkw blieb nach dem Unfall quer auf der Fahrbahn stehen. Eine hinter dem Auto der 60-Jährigen fahrende Verkehrsteilnehmerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und stieß ebenfalls mit dem Lkw zusammen. Die 53-Jährige wurde schwer verletzt. Die 60-Jährige verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle, ihr 64-jähriger Ehemann erlitt schwere Verletzungen. Der 38-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Die B 47 zwischen dem Autobahnanschluss Wattenheim und Hettenleidelheim/Tiefenthal wurde zunächst voll gesperrt. Die zuständige Staatsanwaltschaft Frankenthal hat ein Gutachten zur Klärung der Unfallursache in Auftrag gegeben.

