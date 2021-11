57-Jährige fährt in den Gegenverkehr – Vollsperrung der Sausenheimer Straße

L 453/Sausenheim/Grünstadt. Bei einem Verkehrsunfall auf der L 453 zwischen Sausenheim und Grünstadt sind am frühen Montagnachmittag zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 57 Jahre alte Frau aus Tiefenthal im Bereich der Autobahnbrücke in den Gegenverkehr. Gegen 13.50 Uhr stieß die 57-Jährige dann mit dem Auto einer 41 Jahre alten Frau frontal zusammen. Die 57-Jährige gab an, eingeschlafen zu sein.

Beide Autofahrerinnen verletzten sich leicht in Form von Prellungen. Weitere Insassen im Auto der 41-Jährigen blieben unverletzt. An beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 20 000 Euro. Die Feuerwehr wurde aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen hinzugerufen. Während der Unfallaufnahme war die L 453 zwischen Sausenheim und Grünstadt voll gesperrt.