50.000 Euro für Beatmungsgeräte in Wormser Kinderklinik

Worms. Die „Bülent Ceylan für Kinder Stiftung“ hat der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Wormser Klinikums eine Spende in Höhe von 50 000 Euro übergeben. Die Spendensumme soll zur Finanzierung von Beatmungsgeräten für Kinder verwendet werden, teilte das Klinikum Worms am Mittwoch mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Was mit der Spende genau passieren soll, steht bereits fest: So fließen 15 000 Euro in die Anschaffung eines insgesamt rund 35 000 Euro teuren MRT-tauglichen Beatmungsgeräts für Kinder. Mit Hilfe der weiteren 35 000 Euro soll ein Beatmungsgerät für Frühgeborene ab 300 Gramm finanziert werden, von denen das Klinikum in den kommenden drei Jahren insgesamt zwölf Stück beschaffen möchte, hieß es.

„Insbesondere bei den sehr unreifen Frühgeborenen ist die Lunge nicht weit genug entwickelt, um selbst atmen zu können“, sagte Chefarzt Markus Knuf. Da das Lungengewebe sehr empfindlich sei, müsse die Beatmung so schonend wie möglich erfolgen. „Deswegen ist die Investition in neue, intelligente Hochleistungsbeatmungsgeräte so wichtig. Ich möchte der Stiftung deshalb im Namen unserer kleinen Patienten ganz herzlich für diese großzügige Unterstützung danken.“

Bülent Ceylan hob hervor, dass die Unterstützung einer umfassenden Versorgung der Gesellschaft eine große Aufgabe sei, aber leider viele Menschen annehmen würden, dass der ihnen mögliche Beitrag zu gering wäre. Diese kleinen Beträge zusammen könnten am Ende aber auch große Aufgaben bewältigen. Genau dies sei das Ziel der Bülent Ceylan für Kinder Stiftung.