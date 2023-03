42-Jähriger in Rülzheim von Auto erfasst - verletzt

Rülzheim. Ein Fußgänger ist am Dienstagabend in Rülzheim von einem Auto erfasst und verletzt worden. Polizeiangaben zufolge ist dem 42-Jährigen ein schnell fahrender Pkw entgegengekommen, was dieser durch ein Handzeichen dem Fahrer signalisieren wollte.

Der Fahrer habe sich unbeeindruckt gezeigt und den Fußgänger beleidigt. Anschließend sei der Autofahrer unvermittelt losgefahren und habe dabei den 42-Jährigen mit der Fahrzeugfront erfasst. Dieser wurde dabei verletzt. Bei einer anschließenden Fahndung konnte die alarmierte Polizei den 25-jährigen Autofahrer ermitteln. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein des 25-Jährigen beschlagnahmt.