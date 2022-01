100 000 Euro gesammelt

Dudenhofen. Als Weihnachtsmänner verkleidete Motorradfahrer haben mit ihrer Spendenfahrt erneut viel Geld für krebskranke Kinder gesammelt. Die Aktion im Dezember in der Südpfalz habe mehr als 100 000 Euro gebracht, sagte Sprecher Patrick Kuntz am Samstag. „Unsere Tour stand unter dem Slogan ,Wir rocken die Pfalz!’ Das ist uns mehr als gelungen“, so der 50-Jährige.

Die Biker mit Mütze und Rauschebart nennen sich „Harley Davidson riding Santas“. Sie besuchen seit 2015 am Nikolaustag unter anderem Kindergärten, Schulen und Altersheime und sammeln für ein Heim für schwer kranke Kinder. 2020 waren es den Angaben zufolge rund 78 000 Euro. Die nächste Fahrt ist für 6. Dezember 2022 geplant. lrs