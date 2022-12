Iserlohn. In der mit 4967 Zuschauern ausverkauften Eissporthalle am Seilersee in Iserlohn konnten die Adler Mannheim bei den gastgebenden Iserlohn Roosters auswärts beim 2:3 (1:1,0:1,1:0, 0:1) nach Verlängerung nur einen Zähler mitnehmen, während zwei Punkte im Sauerland blieben.

Im ersten Drittel ließ Matt Donovan die Adler das 1:0 (12.) bejubeln, allerdings durften sich die Blau-Weiß-Roten nicht lange über diese Führung freuen, als Sven Ziegler für die Sauerländer zum 1:1 (13.) traf.

Den zweiten Abschnitt begannen die Adler noch mit einer aus dem ersten Drittel resultierenden Fünf gegen Drei-Überzahlsituation, konnten daraus aber kein Kapital schlagen. Stattdessen besorgte Kaspars Daugavins das 2:1 (29.) für die Gastgeber aus Iserlohn.

Das dritte Drittel brachte in Überzahl den durchaus verdienten 2:2-Ausgleich für die Adler, als Borna Rendulic in der 48. Minute traf. In die Verlängerung nahmen die Mannheimer allerdings eine Strafe für Markus Eisenschmid mit und in Überzahl erzielte Emile Poirier das Iserlohner Siegtor zum 3:2 (61.).

Am Freitag (19.30 Uhr) empfangen die Adler Mannheim zum Jahresabschluss die Bietigheim Steelers in der SAP Arena.